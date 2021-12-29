Президент США Джо Байден рассказал о возможности личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в январе, передает Reuters 29 декабря

Журналисты на встрече с главой Белого дома спросили, возможны ли его новые переговоры с президентом России, в частности личная встреча.

«Посмотрим», — ответил Байден.

Бортник пояснил, почему Байден не может отказаться от диалога с Путиным © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Нед Прайс сообщил, что на 10 января назначены консультации с представителями России по стратегической безопасности. Российский МИД также называл эту дату.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что о личных переговорах президентов пока речи не идет, сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО.

Предыдущие переговоры Путина и Байдена состоялись в начале декабря в формате видеоконференции. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения, стратегическая стабильность, ситуацию на Украине и расширение НАТО.

двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также ситуация на Украине и расширение НАТО



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