Журналисты на встрече с главой Белого дома спросили, возможны ли его новые переговоры с президентом России, в частности личная встреча.
«Посмотрим», — ответил Байден.
Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что на 10 января назначены консультации с представителями России по стратегической безопасности. Российский МИД также называл эту дату.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что о личных переговорах президентов пока речи не идет, сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО.
Предыдущие переговоры Путина и Байдена состоялись в начале декабря в формате видеоконференции. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения, стратегическая стабильность, ситуацию на Украине и расширение НАТО.
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https://www.rbc.ru/politics/08/12/2021/61af0c3e9a7947ae2c8b653a