Украинские власти столкнулись с серьезным провалом во внешней политике из-за непрофессионализма. Об этом на днях заявил политолог Виталий Бала в эфире телеканала «Украина 24»

Смогут ли власти Украины уничтожить русский язык и культуру в стране? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, Бала подчеркнул, что президент США Джо Байден даже не пожал руку президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот пришел к нему в кабинет.

При этом политолог отметил, что Белый дом иначе относится к самой стране, чем к действующей власти, что является плюсом для украинского народа.

По его мнению, разрешить сложившуюся ситуацию можно, проведя досрочные парламентские выборы. Бала добавил, что для исправления катастрофической ситуации на внешней арене необходимо, чтобы к управлению страной приходили люди, которые понимают в этом.