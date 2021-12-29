Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 декабря в ходе прямого эфира в своем Instagram заявил, что слова о присоединении Украины к России являются его личным мнением

«Наш народ»: Кадыров заговорил о присоединении Украины к Чечне © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации — западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я, как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение», — сказал Кадыров.

Он также отметил, что готов как «доброволец отстаивать позиции своего государства, президента и народа».

«Что касается [президента Украины Владимира] Зеленского и того, что я сказал про Украину, то я и сейчас повторюсь: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже, они часто объявляют войну против своего народа, своей религии — и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесет пользу», — подчеркнул глава Чечни.

На днях Кадыров заявил, что если украинский президент продолжит свою антироссийскую политику, то Украину «должны присоединить» к России. Он также сказал, что готов сам решить украинскую проблему.