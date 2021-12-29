Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу» 28 декабря назвал действия нынешнего главы государства Владимира Зеленского подарком лидеру России Владимиру Путину

Порошенко, репрессии и Новый год в Варшаве © Facebook, Петро Порошенко

«Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский занимается незаконным политическим преследованием через систему искривленного правосудия», — заявил он.

По его словам, это продолжается почти три года.

Накануне экс-президент сообщил о готовности пояснить уголовное дело о государственной измене и финансировании терроризма против него, которое возбуждено на Украине, когда вернется в страну. Политик отметил, что у него «есть свой график», который он «не собирается ломать из-за незаконных желаний» Зеленского. Точную дату возвращения он не назвал.