По его словам, Еврокомиссия целенаправленно делает выбор в пользу спотовых контрактов, которые предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
«Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — пояснил Новак.
В итоге, как отметил вице-премьер, сжиженный природный газ из США, Катара и Австралии в основном направился в Азиатско-Тихоокеанский регион, что стало причиной дефицита голубого топлива на европейском рынке. Также к этому привело падение добычи газа в самой Европе.
«В целом добыча у европейских компаний снизилась на 22%», — отметил вице-премьер.
Новак также назвал причинами газового кризиса в Европе холодную зиму прошлого года, риски повторения ситуации в этом сезоне, недостаточные объемы топлива.
Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора «Северного потока — 2» и погода также оказывают воздействие на рынок.