Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает 29 декабря РБК

Цены на газ в Европе побили исторический рекорд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — пояснил Новак.

В итоге, как отметил вице-премьер, сжиженный природный газ из США, Катара и Австралии в основном направился в Азиатско-Тихоокеанский регион, что стало причиной дефицита голубого топлива на европейском рынке. Также к этому привело падение добычи газа в самой Европе.

«В целом добыча у европейских компаний снизилась на 22%», — отметил вице-премьер.

Новак также назвал причинами газового кризиса в Европе холодную зиму прошлого года, риски повторения ситуации в этом сезоне, недостаточные объемы топлива.

Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора «Северного потока — 2» и погода также оказывают воздействие на рынок.