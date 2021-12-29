По данным агентства, это произошло «на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских военных у границы с Украиной».
Авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако, по словам представителя Минобороны, планы изменились.
«Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе», — сообщил собеседник агентства.
Помимо авианосца, в состав группы входят ракетный крейсер San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовится к военным действиям против Украины. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по суверенной территории страны не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.