Министр обороны США Ллойд Остин 28 декабря распорядился оставить американскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона

Украина попросила у США прислать больше военной помощи © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако, по словам представителя Минобороны, планы изменились.

«Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе», — сообщил собеседник агентства.

Помимо авианосца, в состав группы входят ракетный крейсер San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.

В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовится к военным действиям против Украины. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по суверенной территории страны не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.