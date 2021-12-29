Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности страны. Указ опубликовали 28 декабря на сайте главы государства

Пушков рассказал, сколько будет длиться мировая информационная война © Арина Тихомирова/Украина.ру

В нем отмечается, что специальные информационные операции РФ направлены на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а специальные службы Москвы пытаются усилить внутренние противоречия в других государствах.

Принятая Зеленским стратегия определяет ограничительные меры в качестве эффективного механизма мониторинга и ответственности за дезинформацию. В документе угрозой также называется стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности населения.

Накануне Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»). Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.