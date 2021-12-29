Американские биологические лаборатории в Казахстане - это безусловно серьезная проблема. По сути эти две лаборатории давно превратились в военные базы США, которые только на бумаге значатся за Минздравом Казахстана. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Очевидно, что речь идет о серьезных рисках для региона, поскольку идет работа над опасными для человека штаммами с целью разработки биооружия», — уверен Мендкович.

Казахстан тем самым грубо нарушает обязательства в рамках ШОС и ОДКБ, которые запрещают размещать военные объекты третьих стран, подчеркнул политолог.

Нужна жесткая реакция президента страны по ликвидации этих объектов, которые фактически не подчиняются власти Казахстана, хотя находятся на территории республики, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.