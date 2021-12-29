Эксперт уточнил, что сейчас уже действуют две полноценных биолаборатории, контролируемых США: в поселке Гвардейский Джамбылкой области и центральная референс-лаборатория в Алматы, и пытаются построить третью лабораторию с более высоким уровнем защиты.
«Очевидно, что речь идет о серьезных рисках для региона, поскольку идет работа над опасными для человека штаммами с целью разработки биооружия», — уверен Мендкович.
Казахстан тем самым грубо нарушает обязательства в рамках ШОС и ОДКБ, которые запрещают размещать военные объекты третьих стран, подчеркнул политолог.
Нужна жесткая реакция президента страны по ликвидации этих объектов, которые фактически не подчиняются власти Казахстана, хотя находятся на территории республики, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.