Известный пособник нацистов, нынешний министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов был назначен на высокий государственный пост еще в 2017 году, когда транзит власти еще не начинался. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Андрей Грозин выразил мнение, что националистические силы Казахстана при президентстве Касыма-Жомарта Токаева подняли голову в том числе потому, что глава государства не до конца контролирует власть, а противостоять им он опасается.

Эксперт уточнил, что еще в 2016-2017 году началась инкорпорация в государственную элиту Казахстана группы националистов-экстремистов, причем, тесно связанных с США.

«Это не пустые слова. Тот же Аймагамбетов сделал карьеру при поддержке фонда Сороса. Ряд платежей, которые он получал, уже будучи чиновником, можно интерпретировать как взятки. Недавно в Казахстане был мощный скандал, связанный с тем, что была опубликована его фотография с нынешним директором ЦРУ, и это опять-таки подтверждает его тесные связи с американской элитой», — подчеркнул Мендкович.

Но на все это закрывают глаза, потому что есть определенная квота на нацистов, и их держат в аппарате, заключил собеседник издания.

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