Ранее Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, и только при необходимости — на русском и других языках. Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Эксперт отметил, что общество действительно становится более казахским по крови, но русский язык все равно сохраняет лидирующие позиции, и если сравнить показатели свободного владения русским языком и его использования сейчас и 10 лет назад, то мы не найдем больших изменений.
«Более того, сейчас численность русскоязычных классов в школах растет быстрее, чем казахских, несмотря на то, что прирост населения происходит в основном за счет казахской молодежи. Люди стараются дать своим детям русскоязычное образование, как завещал великий казахский поэт Абай», — подчеркнул Мендкович.
Собеседник издания добавил, что значительная часть электората Казахстана может осознать, что она окажется под угрозой фактического апартеида, и начнет сопротивляться, не дожидаясь решения проблем с националистами от властей республики.
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