На текущий момент большинство населения Казахстана остается русскоязычным, включая этнических казахов, которые, как показывают последние исследования, более свободно говорят по-русски, чем по-казахски. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что общество действительно становится более казахским по крови, но русский язык все равно сохраняет лидирующие позиции, и если сравнить показатели свободного владения русским языком и его использования сейчас и 10 лет назад, то мы не найдем больших изменений.

«Более того, сейчас численность русскоязычных классов в школах растет быстрее, чем казахских, несмотря на то, что прирост населения происходит в основном за счет казахской молодежи. Люди стараются дать своим детям русскоязычное образование, как завещал великий казахский поэт Абай», — подчеркнул Мендкович.

Собеседник издания добавил, что значительная часть электората Казахстана может осознать, что она окажется под угрозой фактического апартеида, и начнет сопротивляться, не дожидаясь решения проблем с националистами от властей республики.

Полностью интервью можно прочитать здесь.