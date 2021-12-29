Если переговоры России и США по гарантиям безопасности сорвутся, Москва может признать независимость Донбасса или вообще включить его в состав РФ в соответствии с референдумом, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Донбасс обвинил Киев в ракетном обстреле Горловки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Может ли Москва в какой-то момент пойти на юридическое присоединение Донбасса? Тоже может. Но это будет зависеть от общего хода борьбы за Украину. Если переговоры по гарантиям безопасности сорвутся, Москва может сломать всю эту схему, признав независимость Донбасса или вообще включив его в состав РФ в соответствии с референдумом», — сказал Акопов.

По мнению Акопова, это не будет окончанием войны за Украину, а станет просто выходом на новые позиции, с которых Россия и дальше будет требовать гарантий невключения Украины в НАТО и неразмещения там вооруженных сил.

Полностью интервью можно прочитать здесь.