Ранее Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, и только при необходимости — на русском и других языках. Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Эксперт напомнил, что усилившиеся ксенофобские движения в стране в 2020 году они уже привели к масштабному погрому в Кордайском районе, в следствие которого до 20 тысяч человек бежали из Казахстана.
Если власть и дальше будет потворствовать экстремистам и неонацистам, речь может идти об угрозе самой власти, подчеркнул специалист.
«На текущий момент большинство населения Казахстана остается русскоязычным, включая этнических казахов, которые, как показывают последние исследования, более свободно говорят по-русски, чем по-казахски. Более того, попытка заигрывать с националистическим дискурсом на последних парламентских выборах уже привела к резкому падению правящей партии «Нур-Отан». Она, в сравнении с предыдущим избирательным циклом, уже не досчиталась около миллиона избирателей», — констатировал Мендкович.
В конце концов, значительная часть электората может осознать, что она может оказаться под угрозой фактического апартеида, и начнет сопротивляться, создавая свои организации, не дожидаясь решения проблем от власти, если власть продемонстрирует неспособность с ними справиться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.