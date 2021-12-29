Если заведомо провокационный законопроект об обязательном использовании казахского языка в рекламе будет отклонен президентом Касымом-Жомартом Токаевым, это будет означать, что власть осознала проблему и пытается решить ее. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что усилившиеся ксенофобские движения в стране в 2020 году они уже привели к масштабному погрому в Кордайском районе, в следствие которого до 20 тысяч человек бежали из Казахстана.

Если власть и дальше будет потворствовать экстремистам и неонацистам, речь может идти об угрозе самой власти, подчеркнул специалист.

«На текущий момент большинство населения Казахстана остается русскоязычным, включая этнических казахов, которые, как показывают последние исследования, более свободно говорят по-русски, чем по-казахски. Более того, попытка заигрывать с националистическим дискурсом на последних парламентских выборах уже привела к резкому падению правящей партии «Нур-Отан». Она, в сравнении с предыдущим избирательным циклом, уже не досчиталась около миллиона избирателей», — констатировал Мендкович.

В конце концов, значительная часть электората может осознать, что она может оказаться под угрозой фактического апартеида, и начнет сопротивляться, создавая свои организации, не дожидаясь решения проблем от власти, если власть продемонстрирует неспособность с ними справиться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.