Ранее Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, и только при необходимости — на русском и других языках. Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Эксперт уточнил, что законопроект был внесен группой-депутатов националистов во главе с Бериком Абдыгалиулы, известным как член комиссии по реабилитации репрессированных, к которым он причислял бандитов советских времен, которые, по его собственным словам, «не являются преступниками, а просто убивали красных».
«Этот зоологических националист связан с США, и, к сожалению, его инициативы в парламенте активно поддерживаются определенной политической группировкой, которая в этом году также лоббировала попытки полностью перевести школы на казахский язык и ряд других антирусских мер», — подчеркнул Мендкович.
На текущий момент речь идет о том, будет ли этот закон заблокирован президентом, будет ли наконец реакция властей Казахстана на эти безудержные националистические выходки, или же будет продолжена политика потворства этим экстремистам, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.