Законопроект об обязательном использовании казахского языка носит заведомо провокационный характер. Его лоббируют националисты, и власть Казахстана должна на это реагировать. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что законопроект был внесен группой-депутатов националистов во главе с Бериком Абдыгалиулы, известным как член комиссии по реабилитации репрессированных, к которым он причислял бандитов советских времен, которые, по его собственным словам, «не являются преступниками, а просто убивали красных».

«Этот зоологических националист связан с США, и, к сожалению, его инициативы в парламенте активно поддерживаются определенной политической группировкой, которая в этом году также лоббировала попытки полностью перевести школы на казахский язык и ряд других антирусских мер», — подчеркнул Мендкович.

На текущий момент речь идет о том, будет ли этот закон заблокирован президентом, будет ли наконец реакция властей Казахстана на эти безудержные националистические выходки, или же будет продолжена политика потворства этим экстремистам, заключил собеседник издания.

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