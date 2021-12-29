То есть если мы говорим «Ермак», мы говорим «Зеленский», уточнил эксперт.
«Но какой человек Ермак сказать тяжело, потому что его бизнесовый бэкграунд — мы все знаем, что он имел отношения к продюсерскому бизнесу Зеленского, давний бизнес-партнер. Я думаю, его лучше всего характеризовать как «серый кардинал» Он за два года полностью зачистил вокруг президента, устранил всех конкурентов, соперников на внутриполитической арене, и он действительно превратился в самого влиятельного политика Украины на данный момент», — констатировал Менендес.
То есть самый влиятельный политик — это не просто «Зеленский», это «Ермак — Зеленский», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.