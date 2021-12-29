Нельзя согласиться с формулировкой, что глава Офиса президента Андрей Ермак ведет от имени Владимира Зеленского войну с Ринатом Ахметовым и другими олигархами. Зеленский на пресс-конференции очень четко сказал, что он доволен работой Ермака. Об этом рассказал политолог Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру

Энрике Менендес: кто он © Екатерина Чеснокова

«Но какой человек Ермак сказать тяжело, потому что его бизнесовый бэкграунд — мы все знаем, что он имел отношения к продюсерскому бизнесу Зеленского, давний бизнес-партнер. Я думаю, его лучше всего характеризовать как «серый кардинал» Он за два года полностью зачистил вокруг президента, устранил всех конкурентов, соперников на внутриполитической арене, и он действительно превратился в самого влиятельного политика Украины на данный момент», — констатировал Менендес.

То есть самый влиятельный политик — это не просто «Зеленский», это «Ермак — Зеленский», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.