Немногочисленные новости, которые описывают ситуацию на «Мотор Сичи» после ее национализации, ставят целью сделать вид, что с предприятием все хорошо. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Время от времени появляются сообщения, что предприятие судится с другими предприятиями. Были заявления, что вроде бы в Турцию собираются поставлять оборудование. Потом были заявления о военном заказе. Но это все лишь попытка показать, что все будет хорошо», — указал эксперт.

Будущее у этого предприятия могло бы быть только с китайцами, но поскольку национализация завода частично выгодно власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона, то будущего у него нет, подчеркнул Охрименко.

Экономист добавил, что кроме «Мотор Сичи», часть технологий, которые были бы интересны иностранцам, осталась на предприятии по производству ракет «Южмаш» и на авиастроительном заводе «Антонов», и с этой точки зрения еще не все потеряно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.