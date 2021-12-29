Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon — через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«Время от времени появляются сообщения, что предприятие судится с другими предприятиями. Были заявления, что вроде бы в Турцию собираются поставлять оборудование. Потом были заявления о военном заказе. Но это все лишь попытка показать, что все будет хорошо», — указал эксперт.
Будущее у этого предприятия могло бы быть только с китайцами, но поскольку национализация завода частично выгодно власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона, то будущего у него нет, подчеркнул Охрименко.
Экономист добавил, что кроме «Мотор Сичи», часть технологий, которые были бы интересны иностранцам, осталась на предприятии по производству ракет «Южмаш» и на авиастроительном заводе «Антонов», и с этой точки зрения еще не все потеряно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.