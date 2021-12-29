Киеву для решения конфликта с Китаем вокруг «Мотор Сичи» и сельскохозяйственного кредита следовало бы сесть с Пекином за стол переговоров и реструктуризировать его, частично расплатившись поставками зерна. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Эксперт отметил, что сельскохозяйственный кредит брали еще во времена Виктора Януковича, и сейчас уже сложно сказать, кто кого обманул, то неоспоримо, что Китай заплатил наперед валюту в расчёте на то, что они получат зерно, а он его не получил, и очевидно, что таких денег у Украины нет.

«С точки зрения здравого смысла, в этой ситуации следовало бы сесть за стол переговоров с китайцами и найти компромиссное решение. Например, реструктуризировать долг и поэтапно поставлять зерно. Это бы сработало. А так посмотрим. Суд будет длится очень долго, мы увидим массу пиар-заявлений. Сложно сказать, чем все закончится», — указал Охрименко.

Что касается «Мотор Сичи», то будущее у этого предприятия могло бы быть только с китайцами, но поскольку национализация завода частично выгодно власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона, то будущего у него нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.