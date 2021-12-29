Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon — через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
Эксперт отметил, что сельскохозяйственный кредит брали еще во времена Виктора Януковича, и сейчас уже сложно сказать, кто кого обманул, то неоспоримо, что Китай заплатил наперед валюту в расчёте на то, что они получат зерно, а он его не получил, и очевидно, что таких денег у Украины нет.
«С точки зрения здравого смысла, в этой ситуации следовало бы сесть за стол переговоров с китайцами и найти компромиссное решение. Например, реструктуризировать долг и поэтапно поставлять зерно. Это бы сработало. А так посмотрим. Суд будет длится очень долго, мы увидим массу пиар-заявлений. Сложно сказать, чем все закончится», — указал Охрименко.
Что касается «Мотор Сичи», то будущее у этого предприятия могло бы быть только с китайцами, но поскольку национализация завода частично выгодно власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона, то будущего у него нет, заключил собеседник издания.
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