Политолог отметил, что России долго прививали комплекс вины.
«Ей пытались его привить лучшие западные "социальные генетики". За прошлое с "кровавой гебней". За разрушенные храмы и серые будни. За выхолощенную свободу мысли и слова. Типа, вечно кайтесь перед "цивилизованным миром"», — указал Выдрин.
Теперь же, полагает политолог, можно говорить и о новой форме, и о новом содержании дипломатии России. По его словам, сирийская кампания, рост внутреннего производства в РФ в ответ на санкции, достижения военно-промышленного комплекса и т. д. продемонстрировали миру, что о «комплекс неполноценности» России уже речи не идет.
Поэтому и возник общественный запрос на «дипломатию без дипломатии», на прямой разговор с «партнерами» не вкрадчивыми эвфемизмами, а «шершавым языком плаката», подчеркнул Выдрин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям безопасности. В частности, предлагается не продолжать расширение Альянса на восток.