По мнению украинского и российского политолога Дмитрия Выдрина, можно говорить о появлении новой формы российской дипломатии, которая успешно позволяет противостоять риторике коллективного Запада. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Ей пытались его привить лучшие западные "социальные генетики". За прошлое с "кровавой гебней". За разрушенные храмы и серые будни. За выхолощенную свободу мысли и слова. Типа, вечно кайтесь перед "цивилизованным миром"», — указал Выдрин.

Теперь же, полагает политолог, можно говорить и о новой форме, и о новом содержании дипломатии России. По его словам, сирийская кампания, рост внутреннего производства в РФ в ответ на санкции, достижения военно-промышленного комплекса и т. д. продемонстрировали миру, что о «комплекс неполноценности» России уже речи не идет.

Поэтому и возник общественный запрос на «дипломатию без дипломатии», на прямой разговор с «партнерами» не вкрадчивыми эвфемизмами, а «шершавым языком плаката», подчеркнул Выдрин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям безопасности. В частности, предлагается не продолжать расширение Альянса на восток.

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