Украина в вопросе национализации «Мотор Сичи» не могла обойтись с китайскими инвесторами помягче, чтобы это не выглядело как откровенный обман, поскольку в этом вопросе у Киева было слишком много амбиций. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Когда речь идет о больших деньгах, слишком много желающих их заполучить, подчеркнул эксперт.

«Если есть возможность заработать, со стороны людей из окружения Зеленского было бы странно этим не воспользоваться. Американцы им подсказали идею, а реализовывали наши ребята», — уточнил Охрименко.

Экономист добавил, что на сегодняшний момент происходящее вокруг «Мотор Сичи» частично выгодно власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона.

Киеву для решения конфликта с Китаем вокруг «Мотор Сичи» и кредита следовало бы сесть с Пекином за стол переговоров и реструктуризировать его, частично расплатившись поставками зерна, заключил собеседник издания.

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