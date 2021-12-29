Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon — через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
Когда речь идет о больших деньгах, слишком много желающих их заполучить, подчеркнул эксперт.
«Если есть возможность заработать, со стороны людей из окружения Зеленского было бы странно этим не воспользоваться. Американцы им подсказали идею, а реализовывали наши ребята», — уточнил Охрименко.
Экономист добавил, что на сегодняшний момент происходящее вокруг «Мотор Сичи» частично выгодно власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона.
Киеву для решения конфликта с Китаем вокруг «Мотор Сичи» и кредита следовало бы сесть с Пекином за стол переговоров и реструктуризировать его, частично расплатившись поставками зерна, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.