Для работы с представителями Европы российские послы и дипломаты должны обладать специфическими знаниями, а именно - психиатрическим образованием. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин

«Да, европейцы сходят с ума. Да, нам не хватает психиатров в дипломатии, потому что традиционные дипломаты не привыкли общаться с обезьянами. Вот зоопсихологи и психиатры — это те, кем нужно укомплектовать штаты МИДа. Я считаю, что посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования. Ну в дипломатической академии откройте курсы, объясняйте им, что этот синдром выглядит так, а этот так. Что если какой-нибудь министр подрабатывал в юношестве стриптизом в гей-баре, то он будет иметь такие-то особенности», — сказал Делягин.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.