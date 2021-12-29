У украинских олигархов есть страхи и фобии по поводу того, что с Украиной может произойти то же самое, что произошло в своё время с Молдовой. Когда США и Россия договорились и умножили на ноль единственного в этой маленькой стране олигарха Плахотнюка. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«А президент не хочет отстаивать их интересы, предположим. Будет тогда он их устраивать? Конечно, нет. Одно дело, когда сам олигарх президент, я о Порошенко, он понимает, в чём и его интерес. А другое дело — президент Зеленский, который не понимает всех этих вещей. Не понимает, где чьи интересы. И делает такие вот неловкие движения. Скажем так, ставит в не очень комфортные условия представителей отдельной социальной группы, которая владеет, собственно говоря… или претендует на то, что она владеет всем в этой стране», — указал Килинкаров.

Что касается госпереворота, который якобы готовили олигархи, то никакие госперевороты без сигнала из США в Украине невозможны, и госпереворота в 2014 году не было бы, если бы американцы не дали зеленый свет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.