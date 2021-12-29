Эксперт отметил, что на Украине такой сценарий может быть реализован, и в этой связи роль президента становится ключевой.
«А президент не хочет отстаивать их интересы, предположим. Будет тогда он их устраивать? Конечно, нет. Одно дело, когда сам олигарх президент, я о Порошенко, он понимает, в чём и его интерес. А другое дело — президент Зеленский, который не понимает всех этих вещей. Не понимает, где чьи интересы. И делает такие вот неловкие движения. Скажем так, ставит в не очень комфортные условия представителей отдельной социальной группы, которая владеет, собственно говоря… или претендует на то, что она владеет всем в этой стране», — указал Килинкаров.
Что касается госпереворота, который якобы готовили олигархи, то никакие госперевороты без сигнала из США в Украине невозможны, и госпереворота в 2014 году не было бы, если бы американцы не дали зеленый свет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.