Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет обуздать олигархов, ему нужно начать с шоковой акции, которая покажет серьёзность его намерений. Например, с закона о чрезвычайной национализации критических энергетических активов. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Пусть депутатское монобольшинство поддержит национализацию базовой энергетики (с последующей реприватизацией) и тем самым реально поработает в роли «слуг народа». Те, кто в Верховной Раде проголосуют против соответствующего закона, просто сами себя разоблачат», — подчеркнул Станкевич.

Кроме того, Зеленскому необходимо «утилизировать» банды радикалов и их заказчиков, которые за определенную плату устраивают массовые акции протеста, а также, начать движение Украины к мирному существованию, уверен публицист.

Судя по опыту практического миротворчества на постсоветском пространстве, урегулирование конфликта на Донбассе всё ещё возможно, хотя времени для этого осталось крайне мало — год, может чуть больше, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.