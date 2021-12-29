Эксперт пояснил, что это нужно для того чтобы не дать Украине замёрзнуть и не позволить её шантажировать холодомором, предусмотреть компенсацию собственникам за активы, но отложить выплаты на будущее — после реприватизации.
«Пусть депутатское монобольшинство поддержит национализацию базовой энергетики (с последующей реприватизацией) и тем самым реально поработает в роли «слуг народа». Те, кто в Верховной Раде проголосуют против соответствующего закона, просто сами себя разоблачат», — подчеркнул Станкевич.
Кроме того, Зеленскому необходимо «утилизировать» банды радикалов и их заказчиков, которые за определенную плату устраивают массовые акции протеста, а также, начать движение Украины к мирному существованию, уверен публицист.
Судя по опыту практического миротворчества на постсоветском пространстве, урегулирование конфликта на Донбассе всё ещё возможно, хотя времени для этого осталось крайне мало — год, может чуть больше, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.