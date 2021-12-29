Судя по социологии из Казахстана, люди там не очень хорошо представляют, как дальше будет складываться жизнь. В России тоже сетуют на отсутствие идеологии, а в Казахстане идеологический вакуум сказывается еще более серьезно. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Эксперт отметил, что в Казахстане лучшие в регионе экономические параметры, он лучше остальных включен в систему разделения труда, он один из заметных поставщиков ресурсов на сырьевые рынки, но для рядового жителя Кызылорды или Актау все это не имеет никакого значения.

По его словам, люди чувствуют, что в связи с массой проблем их жизнь становится хуже. Поэтому они понимают, что ситуацию надо менять, и тут начинаются споры о том, какое государство необходимо строить.

«Либо мы строим халифат (где все будет по справедливости и все будут молиться на пятничной молитве), либо мы выбираем единственного геополитического союзника. Кто-то говорит, что для этого нужна Россия, кто-то говорит, что для этого хороши Штаты, кто-то говорит о Китае, но этот раскардаш в голове — главная проблема экспертного сообщества и общественной мысли Казахстана и Центральной Азии», — указал Грозин.

В Казахстане идеологический вакуум сказывается еще более серьезно, чем в России, потому что, несмотря на свои достижения, он остается лимитрофом и осколком Российской империи, добавил специалист.

Если раньше нервное напряжение в Казахстане было связано с ожиданием того, как Назарбаев будет покидать свой пост, то сейчас оно связано с внешней политикой, потому что все ждут от республики определенности, а она эту определенность дать не может, заключил собеседник издания.

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