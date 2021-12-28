Звезда «Сватов» поразила снимком в бикини

Подписчики звезды «Сватов» поинтересовались, как ей удается сохранять стройную подтянутую фигуру.
«Как всегда, веганство и йога», — ответила Кошмал в сторис Instagram.
Она разместила в соцсети снимок в бикини.
Кроме того, звезда «Сватов» рассказала, что сейчас читает книгу про хатха-йогу, ничего не планирует и начинает утро с чашки горячей воды.
Кошмал следит за карьерой моделей Джиджи и Беллы Хадид, а ее любимая актриса — Хелен Миррен.
Также 27-летняя звезда «Сватов» призналась в любви к экстремальному спорту: она сообщила фанатам, что прыгала с парашютом и хочет еще.
Последний, седьмой сезон «Сватов» уже вышел на экраны. Действие происходит в Тбилиси.