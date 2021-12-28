Звезда «Сватов» поразила снимком в бикини

Украинская актриса Анна Кошмал 27 декабря поделилась с подписчиками в Instagram секретом сохранения идеальной фигуры и опубликовала фото в бикини

«Так бы и дала бы сейчас промеж глаз»: Кравченко показала отрывки из новых «Сватов» © Людмила Артемьева/Инстаграм

«Как всегда, веганство и йога», — ответила Кошмал в сторис Instagram.

Она разместила в соцсети снимок в бикини.

Кроме того, звезда «Сватов» рассказала, что сейчас читает книгу про хатха-йогу, ничего не планирует и начинает утро с чашки горячей воды.

Кошмал следит за карьерой моделей Джиджи и Беллы Хадид, а ее любимая актриса — Хелен Миррен.

Также 27-летняя звезда «Сватов» призналась в любви к экстремальному спорту: она сообщила фанатам, что прыгала с парашютом и хочет еще.

Последний, седьмой сезон «Сватов» уже вышел на экраны. Действие происходит в Тбилиси.