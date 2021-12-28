«Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме», — написал Поворозник.
Он напомнил, что жители Киева должны придерживаться ограничительных мер, установленных для желтой карантинной зоны.
В частности, в Киеве сохраняется масочный режим в общественных помещениях.
Кроме того, при поездках в общественном транспорте и посещении торгово-развлекательных центров и культурных мероприятий киевляне должны предъявить справку о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
По данным Минздрава, первого инфицированного штаммом омикрон в Киеве выявили 18 декабря. Отмечается, что новым штаммом чаще заражается молодежь.