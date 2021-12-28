«Мероприятие достаточно масштабное: при холодной погоде на месте сотни митингующих, стянуты силовики, в ход были задействованы дымовые шашки», — отмечается в сообщении.
Участники митинга повесили на воздушных шарах изображение главы МВФ Кристалины Георгиевой. На плакатах на митинге — распечатанные цитаты Голобородько из сериала «Слуга народа», а также Джордж Сорос с простреленным лбом и фальшивые доллары с неприличным посланием президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее, 16 декабря, в Киеве прошло несколько митингов против сотрудничества с МВФ. Затем протестные акции переместились в регионы.
Киев обязался перед МВФ повысить тарифы на газ для населения, пересмотреть тарифы на отопление, повысить штрафы за неоплату коммунальных услуг и не повышать минимальную зарплату более чем на 2% выше уровня инфляции.