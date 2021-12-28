Воинский учет - это не призыв и не мобилизация, украинкам нечего бояться. Об этом заявила замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр в эфире «Завтрака с 1+1» 28 декабря

Ищенко: как рассыплется диктатура Зеленского и зачем украинок ставят на воинский учет © кадр видео Украина.ру

«Никого из женщин в армию не будут забирать. Сейчас речь идет лишь об обновлении норм, касающихся воинского учета. Паника и испуг безосновательны — это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин», — сказала Маляр.

Однако не все зрители после объяснений смогли вздохнуть спокойно.

«Ничего пояснять не нужно! На учет никто в принципе вставать не хочет», «На что вам штрафы, чтобы подстегнуть к добровольному учету», «Вместо защиты бросаете всех женщин Украины под танки… Не надо из нас делать глупых, что не будут призывать. Если не будут, то и не делали бы этой постановки на учет», — высказались украинки в комментариях к видео.

К 27 декабря петиция с требованием отменить указ о воинском учете женщин на Украине набрала 25 тыс. подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.