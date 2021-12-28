По словам Кивы, 8 лет назад Москва «отдала Украину, но забрала Крым, а через 8 лет пришла за всем».
«Сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе», — заявил Кива.
Депутат заявил, что «славянские народы» должны объединиться для противостояния Западу, поскольку Украина колонизирована.
Ранее Кива поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Он пояснил, что сделал это в качестве реакции на выходку депутата от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, наговорившего «кучу гадостей», а также для Украины, чтобы у нее и России была в будущем возможность находить точки соприкосновения и компромисса.
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