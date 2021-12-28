Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в программе «60 минут» на канале «Россия 1» 27 декабря заявил, что он поддерживает союз Украины с Россией

Кива передал нецензурное послание Зеленскому от украинских женщин © Facebook/Илья Кива

«Сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе», — заявил Кива.

Депутат заявил, что «славянские народы» должны объединиться для противостояния Западу, поскольку Украина колонизирована.

Ранее Кива поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Он пояснил, что сделал это в качестве реакции на выходку депутата от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, наговорившего «кучу гадостей», а также для Украины, чтобы у нее и России была в будущем возможность находить точки соприкосновения и компромисса.