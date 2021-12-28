Так, 40% опрошенных в этом году часто испытывали стресс, еще 29% — иногда были в стрессе, 22% — редко или очень редко и всего 7% — никогда.
Чаще об ощущении стресса во время опроса говорили люди с более низкими доходами и женщины.
Еще в начале года вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявляла о массовой нищете среди украинцев. Она отмечала, что, по данным многих международных организаций, уровень бедности на Украине вырос до 50%, за чертой бедности находятся около 19 миллионов украинцев. В июле депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива сообщил о наступлении «эпохи голода и нищеты».