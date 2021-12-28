Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что во время поездок на Украину использует русский язык. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV+ 28 декабря

Смогут ли власти Украины уничтожить русский язык и культуру в стране? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Хотя темой ты владеешь — просто не владеешь основательно языком. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то общаюсь по-русски», — сказала эстонский премьер.

Правительство Эстонии намерено к 2035 году перевести обучение в государственных школах на эстонский язык.

На Украине, согласно закону о госязыке, преподавание начиная со средней школы ведется на украинском языке. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с помощью этого закона власти просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории.