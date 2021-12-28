Премьер-министр Эстонии рассказала, что в детстве у нее была прекрасная учительница русского языка и ей очень нравились уроки. Однако, по словам Каллас, она недостаточно хорошо знает русский язык, чтобы, например, давать на нем интервью в Эстонии.
«Хотя темой ты владеешь — просто не владеешь основательно языком. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то общаюсь по-русски», — сказала эстонский премьер.
Правительство Эстонии намерено к 2035 году перевести обучение в государственных школах на эстонский язык.
На Украине, согласно закону о госязыке, преподавание начиная со средней школы ведется на украинском языке. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с помощью этого закона власти просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории.