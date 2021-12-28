Служба безопасности Украины (СБУ) незаконно использует неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров политиков и иностранных послов на Украине, а также фабрикует уголовные дела против неугодных. Об этом 28 декабря заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале

«Алло, вас слушают». Самые скандальные прослушки на Украине © CC0, Pixabay написал Кузьмин.

По его словам, с помощью этих комплексов СБУ незаконно прослушивает послов, депутатов, прокуроров, судей, «а также по заказу тех, кто платит, прослушивают чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают». Кузьмин не исключил, что прослушивают также послов США и ЕС на Украине.

«На каждого политика собираются такие файлы. Много лет. И вот, когда кому-то захочется посадить кого бы то ни было, СБУшники поднимают эти файлы, нарезают необходимые моменты, компонуют их в один файл и выдают за нужный разговор. Повторюсь, все это абсолютно незаконно и даже преступно», — отметил Кузьмин.

В новейшей истории Украины скандальные прослушки всплывали не раз. Свежий пример — так называемые плёнки Деркача. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач опубликовал материалы прослушки разговора пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента, сейчас президента США Джо Байдена. По словам депутата, содержание этих бесед свидетельствует о международной коррупции и госизмене Порошенко.