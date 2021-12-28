«Я могу утверждать, что Служба безопасности Украины превратилась в организацию, которая занимается совершением тяжких преступлений на территории Украины. Служба безопасности незаконно закупила комплексы по перехвату телефонных переговоров за, скажем так, негосударственные, неучтенные, деньги. Эти комплексы не были поставлены на бухгалтерский учет службы. На этом неучтенном оборудовании до сих пор незаконно работают штатные сотрудники СБУ», — написал Кузьмин.
По его словам, с помощью этих комплексов СБУ незаконно прослушивает послов, депутатов, прокуроров, судей, «а также по заказу тех, кто платит, прослушивают чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают». Кузьмин не исключил, что прослушивают также послов США и ЕС на Украине.
«На каждого политика собираются такие файлы. Много лет. И вот, когда кому-то захочется посадить кого бы то ни было, СБУшники поднимают эти файлы, нарезают необходимые моменты, компонуют их в один файл и выдают за нужный разговор. Повторюсь, все это абсолютно незаконно и даже преступно», — отметил Кузьмин.
В новейшей истории Украины скандальные прослушки всплывали не раз. Свежий пример — так называемые плёнки Деркача. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач опубликовал материалы прослушки разговора пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента, сейчас президента США Джо Байдена. По словам депутата, содержание этих бесед свидетельствует о международной коррупции и госизмене Порошенко.