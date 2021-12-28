Оппозиционный политик Светлана Тихановская 29 декабря проведет встречу с белорусами, они смогут задать ей интересующие вопросы. Об этом сообщил ее Telegram-канал

Тихановская назвала условие для диалога Евросоюза с Лукашенко © Facebook, Светлана Тихановская Светлана Тихановская и представители демократических сил проведут открытую онлайн-встречу с белорусами», — говорится в материале.

Разговор пройдет с помощью Zoom-звонка, на который нужно предварительно зарегистрироваться. Для этого необходимо раскрыть свое имя и фамилию, а также адрес электронной почты и город проживания.

Всего на встрече с Тихановской смогут поучаствовать 300 граждан, которые отправят заявки первыми. Кроме того, они смогут задать вопросы и другим «представителям демократических сил» — организации бывших белорусских силовиков ByPol, центру «Перамога», Координационному Совету.

Объявление о возможности встретиться с Тихановской и другими силами, большинство из которых запрещено правоохранительными органами Белоруссии, проходит на фоне ужесточения белорусского законодательства в отношении оппозиционных сил. В частности, парламент республики принял законопроект, вводящий уголовное наказание за участие в ликвидированных властями организациях.

В 2020 году Тихановская заняла второе место на выборах президента Белоруссии, убедительную победу тогда одержал Александр Лукашенко. После этого оппозиция спровоцировала массовые акции протеста и столкновения с правоохранителями, власти обвинили оппонентов в подготовке террористических актов и попытке свергнуть конституционный строй.