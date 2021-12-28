Министр обороны страны Алексей Резников попросил политиков не вмешиваться в дела организации обороны страны, кроме как в тех местах, которые определены законом. Об этом вечером 27 декабря сообщили на сайте Минобороны Украины

Резников раскритиковал стратегию НАТО в отношении России © Алексей Резников/Фейсбук заявил Резников. По мнению министра, подобные инициативы только мешают ВСУ выполнять свой долг, нарушая вертикаль власти в вопросах обороны. На днях с объявлением о создании штаба сил территориальной обороны выступил мэр Киева Виталий Кличко. Политик встретился с представителями Службы безопасности Украины, полиции города и другими силовыми структурами. Представители командования ВСУ также были на собрании.