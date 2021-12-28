«Я призываю вас (политиков, возглавляющих местные и региональные администрации — ред.) воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном — защите нашей страны. Здесь не место пиара и передергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий», — заявил Резников.
По мнению министра, подобные инициативы только мешают ВСУ выполнять свой долг, нарушая вертикаль власти в вопросах обороны.
На днях с объявлением о создании штаба сил территориальной обороны выступил мэр Киева Виталий Кличко. Политик встретился с представителями Службы безопасности Украины, полиции города и другими силовыми структурами. Представители командования ВСУ также были на собрании.