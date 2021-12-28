Несмотря на «собственное желание», почти все эксперты связывают увольнение Гарбарука со скандалом, произошедшим буквально накануне. Речь о встрече представителей ведомства с мэром Львова Андреем Садовым, куда помощница замминистра Кристина Тишкун пришла в крайне вызывающем платье с открытым бюстом.
Гарбарук вступился за сотрудницу, прокомментировав ситуацию цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга «Если» в соцсетях.
«О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волненья, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь», — написал он 27 декабря.