Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук был уволен Кабинетом министров. В официальной формулировке значится «по собственному желанию». Такую информацию 28 декабря опубликовали Vesti.ua со ссылкой на комментарий депутата Верховной Рады Юлии Гришиной

«Опять руки Кремля тебя обнимают?»: Мендель заинтриговала новой фотографией © Facebook, Iuliia Mendel Андреем Садовым, куда помощница замминистра Кристина Тишкун пришла в крайне вызывающем платье с открытым бюстом.

Гарбарук вступился за сотрудницу, прокомментировав ситуацию цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга «Если» в соцсетях.

«О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волненья, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь», — написал он 27 декабря.