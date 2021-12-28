«Многие пытаются любить, но не умеют. Другие — умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня», — подписала она фото по-русски.
«Клево», «А кто он? Покажи лицо», «Юль, это действительно, твой парень? Ты меня просто убила», «Зеленский, наверное, пока жена не видит», «Опять руки Кремля тебя обнимают?» — отреагировали на фото пользователи.
Последнему комментатору Мендель ответила: «Рук все больше и больше».
О том, что в ее жизни есть любовь, бывший пресс-секретарь рассказала не так давно, пообещав вскоре раскрыть личность своего избранника и добавив, что «это в известной степени публичное лицо».
Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского летом 2019 года, выиграв конкурс среди 4 тысяч участников. Спустя почти 2 года, весной 2021-го, она покинула свой пост.
В качестве причин в Офисе президента (ОП) назвали «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическую атаку» недоброжелателей. Однако СМИ высказали другую версию — конфликт с главой ОП Андреем Ермаком.
Изначально озвучивалось, что бывшая пресс-секретарь останется в ОП, сосредоточившись на сотрудничестве с иностранной прессой, но позже появилось сообщение, что Мендель стала постоянным колумнистом телепроекта «Большая деолигархизация» на канале «Украина 24».
В настоящее время экс-пресс-секретарь также ведет авторскую программу под названием «Слово Мендель».
Также в бытность Мендель пресс-секретарем ходили слухи о том, что у нее роман с женатым президентом Владимиром Зеленским. Поводом для пересудов послужил целый ряд совместных снимков главы государства и его сотрудницы. Правда оба они возможную связь отрицают.