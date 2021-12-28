Испанский политический активист, переводчик

Франсиско Абад родился в 1955 году в Москве в семье испанских политэмигрантов-республиканцев (его отец входил в ЦК Компартии Испании). Он вернулся в Испанию в 1971 году, участвовал в подпольной борьбе против режима Франко в составе испанской секции «Объединённого секретариата Четвертого Интернационала».

Был вынужден бежать во Францию, где жил 3 года. Затем служил в испанской армии, несколько месяцев провёл под арестом за агитацию среди военнослужащих.

В настоящее время не является членом ни одной из политических партий Испании. Сторонник выхода страны из ЕС и НАТО и ликвидации монархии. Активно поддерживает антифашистов Украины.