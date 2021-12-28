Блокирование Германией покупки Киевом оружия через систему НАТО неприемлемо. Об этом 28 декабря заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина»

В НАТО отказались поставлять оружие Украине – Безсонов © пресс-служба президента Украины

По его словам, Киев работает над снятием ограничений.

«Мы над этим работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», — возмутился Кулеба.

В середине месяца министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. По его словам, Берлин осенью наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства.