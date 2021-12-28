«Для меня это принципиальный политический вопрос, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет. И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим. Я считаю, что в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений», — сказал Кулеба.
По его словам, Киев работает над снятием ограничений.
«Мы над этим работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», — возмутился Кулеба.
В середине месяца министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. По его словам, Берлин осенью наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства.