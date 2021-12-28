Сейчас речи о расширении нормандского формата не идет, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 27 декабря в интервью «РБК-Украина»

«Об изменении "нормандского формата" речь сейчас не идет. Есть трек американо-российский, двусторонний, они (США — ред.) на нем общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними», — отметил Кулеба.

Макрон заявил об актуальности нормандского формата с учетом новых инициатив © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США присоединились к «нормандскому формату» и играли более важную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отмечала, что речи о присоединении США к «нормандскому формату» не идет, но Вашингтон будет его поддерживать.

Последний раз главы государств-участников «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) встречались в Париже в декабре 2019 года.