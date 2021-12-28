Украинская певица Maruv на днях выложила в Instagram снимки в еще более эротичном, чем обычно, образе, не всех поклонников звезды это порадовало

Maruv надела для фотосессии корсет, украшенный стразами и цепочками, лаковые перчатки и высокие сапоги со шнуровкой, кепку и темные очки. Певица, как обычно, выбрала провокационную позу, и прикрылась лишь ладонью.

«Пытки - не мой конек»: Maruv призналась, что хотела выбивать долги с помощью коллекторов © Instagram/maruvofficial Анастасию Волочкову, которая любит фотографироваться в шпагате

«Красотка», «Спасибо хоть "девку" свою прикрыла», «Рождественский пирог», «Суперская! а ещё меня потрясло ваше выступление на нашем мероприятии! Вы явно были бриллиантом на нашем корпоративе», «Почему постоянно ноги раздвинуты», «У монашек полыхает» «Синдром Волочковой!», «Пошло!», «Время идёт — ничего не меняется», — отреагировали подписчики звезды.

Также в комментариях заметили, что «самые большие моралисты — это старые проститутки, а под публикациями Maruv в комментах постоянно происходит их перепись».

По данным СМИ, под Новый год украинская певица Maruv выступит в России, на корпоративе бизнесменов в Екатеринбурге, за сумму около 2,4 млн рублей. Ранее певицу критиковали из-за выступлений в РФ националисты.