Принятие требований РФ, касающихся гарантий безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, было бы самым большим унижением для США и альянса. Такую точку зрения высказал 28 декабря глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина»

Кулеба раскрыл сценарии развития ситуации на границе с РФ © REUTERS, Ints Kalnins

Он заверил, что у России «априори не может быть какой-либо роли» в отношениях между Киевом и НАТО.

В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.