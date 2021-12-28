«Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия. Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме — это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса», — сказал Кулеба.
Он заверил, что у России «априори не может быть какой-либо роли» в отношениях между Киевом и НАТО.
В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.