Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа. Об этом 28 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости

«Россия никуда не денется». В Киеве удивились нежеланию Москвы продлевать транзит газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.

Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.