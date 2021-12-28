Резников обратился к руководителям органов местного самоуправления Украины.
«Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном — защите нашей страны. Здесь не место пиара и подергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс», — заявил министр обороны.
Ранее 27 декабря мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с представителями бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, подразделений Службы безопасности Украины, главного командования Вооруженных сил Украины.
Кличко заявил, что «скопления войск РФ» на границах Украины вынуждают «готовиться к худшему».
Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва подчеркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.