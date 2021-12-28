Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинским чиновникам с просьбой не использовать тему обороны Украины для самопиара, сообщила пресс-служба Минобороны вечером 27 декабря

Резников обратился к руководителям органов местного самоуправления Украины. Мэр из будущего: Кличко «перенес» наступающий год на 200 лет © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

«Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном — защите нашей страны. Здесь не место пиара и подергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс», — заявил министр обороны.

Ранее 27 декабря мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с представителями бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, подразделений Службы безопасности Украины, главного командования Вооруженных сил Украины.

Кличко заявил, что «скопления войск РФ» на границах Украины вынуждают «готовиться к худшему».

Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва подчеркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.