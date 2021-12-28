Москва не видит смысла в санкциях США против «Северного потока-2», когда газопровод уже построен. Об этом заявил 28 декабря директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Он добавил, что Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере.

«Для этого нами принимаются необходимые меры в плане диверсификации маршрутов газоснабжения. Что касается СП-2, то с уверенностью можно сказать, что ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками. При этом дополнительная диверсификация газоэкспортных маршрутов укрепит энергобезопасность как России, так и стран-потребителей российского газа. Таким образом, действия или намерения Вашингтона в отношении "Северного потока-2", очевидно, противоречат интересам большинства европейских стран», — подчеркнул Биричевский.

Сейчас трубопровод «Северный поток-2» проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора газопровода — швейцарской Nord Stream 2 AG — создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.