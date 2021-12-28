США только угрожают отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, вряд ли это произойдет. Об этом 27 декабря сказал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский

США опоздали с санкциями: почему Россия спокойно проживет и без SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

«SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается», — сказал Биричевский.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что США и страны ЕС обсуждают возможность ввести санкции против России из-за Украины, в том числе отключить РФ от системы SWIFT. При этом, по данным источников издания Bloomberg, отключение России от SWIFT считается «крайне проблематичной» мерой.

Источники Bloomberg сообщают, что отключение России от SWIFT считается «крайне проблематичной» мерой



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/16/12/2021/61bb8eee9a794735f8bbfc48

В РФ для предупреждения подобных рисков создана Система передачи финансовых сообщений Банка России.