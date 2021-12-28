Эксперт отметил, что разговоры о возможном отключении России от SWIFT «периодически то затихает, то появляется с новой силой».
«SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается», — сказал Биричевский.
Ранее в западных СМИ сообщалось, что США и страны ЕС обсуждают возможность ввести санкции против России из-за Украины, в том числе отключить РФ от системы SWIFT. При этом, по данным источников издания Bloomberg, отключение России от SWIFT считается «крайне проблематичной» мерой.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/12/2021/61bb8eee9a794735f8bbfc48
В РФ для предупреждения подобных рисков создана Система передачи финансовых сообщений Банка России.