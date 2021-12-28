Президент Молдавии Майя Санду 27 декабря в эфире Pro TV объяснила, почему опасается эскалации между Россией и Украиной

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Санду выразила опасение, что конфликт может затронуть и ее страну.

На прошлой неделе Санду выразила надежду на мирный диалог для разрешения напряженности между Россией и Украиной. Санду добавила, что Молдавия очень обеспокоена сложившейся ситуацией между Россией и Украиной. По ее словам, нейтралитет республики прописан в конституции и будет полным, когда на ее территории «не будет никаких иностранных войск».

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль не раз заявлял, что не имеет агрессивных намерений. По словам президента России Владимира Путина, «складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к очередной военной операции в Донбассе».