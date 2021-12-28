Из-за ситуации вокруг Украины, в случае необходимости, Вашингтон готов поддержать союзников по НАТО, в том числе Польшу. Об этом 27 декабря заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщается на сайте Белого дома

Представитель США сделал заявление в ходе беседы с главой бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и главой бюро международной политики Якубом Кумохом.

«Салливан подтвердил, что США поддерживают применение ст. 5 устава Организации североатлантического договора, и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран», — говорится на сайте Белого дома.

Польша может отгородиться от Украины забором - Качиньский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В декабре МИД РФ передал США предложения по гарантиям безопасности, в частности, по нерасширению НАТО на восток.