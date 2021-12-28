Украинские артисты Андрей Данилко и Настя Каменских, работающие детективами на проекте «Маска», удивили зрителей откровенной сценой прямо на шоу. Соответствующее видео опубликовано 25 декабря на YouTube-канале программы

«Андрей, я тебя приглашаю на медленный танец. Ну чего ты? Стесняешься?" — обратилась Каменских к Данилко.

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«А теперь я уже застеснялась», — сказала она.

В конце концов Каменских сбежала от коллеги, распускающего руки на сцену, но Данилко последовал за ней, продолжая трогать за ягодицы.

Настя Каменских замужем, она состоит в браке с украинским продюсером и автором песен Алексеем Потапенко, известным под псевдонимом Потап. А вот Андрей Данилко никогда не был женат.

Шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. Суть шоу сводится к тому, что они звезды работают «детективами», угадывая, кто именно из других знаменитостей скрывается под тем или иным костюмом и маской.

Уже два проекта подряд в украинской «Маске» «детективят» Данилко, Полякова, а также исполнители Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio.