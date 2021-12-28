Провокации НАТО у российских границ могут перерасти в вооруженный конфликт, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает РИА Новости

НАТО должна отозвать обещание принять в альянс Украину - МИД РФ © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В качестве примера он привел инцидент в Черном море 23 июня, когда британский эсминец УРО «Дефендер» попытался проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Он указал на то, что действия британского корабля обеспечивал стратегический разведывательный самолет RC-135 США.

В целом в 2021 году интенсивность задействования разведывательной авиации в районе Черного моря выросла более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Фомин. Минимальное приближение к российской границе в западной части Крыма составило 15 км.

Всего НАТО провело в Черном море 15 учений за этот год, тогда как в прошлом — восемь, а присутствие кораблей альянса в акватории приобрело почти постоянный характер, подчеркнул замминистра.

По данным Минобороны, в Балтийской морской зоне в этом году странами НАТО совершено более 1,2 тыс. вылетов самолетов и более 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку.

В ноябре Минобороны России уже говорило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. В частности, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в свою очередь заявил, что военные США продолжат проводить операции в Черном море во всех случаях, когда это необходимо. Он также обвинил Россию в стягивании войск к границам Украины.

В Кремле, комментируя подобные обвинения, подчеркнули, что у России нет никаких планов по вторжению, а передвижения войск по территории страны назвали внутренним делом. Путин выразил «определенную озабоченность» в связи с крупномасштабными учениями НАТО в Черном море на границе с Россией.