Кравченко впервые встретилась со сводной сестрой

Уроженка Донбасса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко на днях увиделась со своей сводной сестрой в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Журналисты программы объявили, что это первая встреча женщин за последние 60 лет

Воевавшая в Донбассе Савченко призналась, что открыта для любви © Facebook, Надія Савченко

С одной из этих старших сестер — Александрой Токаревой — и встретилась Кравченко. Женщины знали о существовании друг друга, но сами не решались пойти на контакт. Их встречу организовали журналисты.

Актриса пояснила, что понимала, что испортила благополучие семьи отца своим появлением, поэтому даже не претендовала на общение.

Однако на эфире женщины были рады друг друга видеть, и даже обнялись при встрече. Мать Кравченко, присутствовавшая на программе, заметила, что сестры похожи.

После смерти биологического отца Кравченко ее мать вышла замуж, и будущая звезда долгое время не знала, что это не ее родной отец. Отношения в семье были напряженными, и еще более усугубились, когда у матери и ее супруга родилась общая дочь.