«20 танкеров с американским газом направлялись в Европу по сравнению с 15 за день до кануна Рождества [24 декабря]», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным агентства, еще 14 судов, предположительно, готовы последовать в Европу «в ожидании окончательных распоряжений».
Еще ранее американские СМИ отметили, что суда, занимающиеся перевозкой сжиженного природного газа (СПГ) из США в Азию, в середине маршрута меняют курс на Европу. Это вызвано резким ростом цен на газ.
Ранее, 22 декабря, цена на газ побила исторический рекорд, впервые превысив отметку 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.
По мнению директора украинского телеканала «НАШ» Владимира Грановского, США использовали Украину, «разогнав» тему с противостоянием «Северному потоку — 2», чтобы газ поставляли не через Украину, а именно США поставляли газ в Европу.
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