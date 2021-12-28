США направляют все больше танкеров с природным газом в Европу вместо Азии, сообщил 27 декабря Bloomberg

«20 танкеров с американским газом направлялись в Европу по сравнению с 15 за день до кануна Рождества [24 декабря]», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, еще 14 судов, предположительно, готовы последовать в Европу «в ожидании окончательных распоряжений».

Еще ранее американские СМИ отметили, что суда, занимающиеся перевозкой сжиженного природного газа (СПГ) из США в Азию, в середине маршрута меняют курс на Европу. Это вызвано резким ростом цен на газ.

Станислав Митрахович: На столе у российского руководства энергетическая кнопка от экономики Украины © из личного архива Станислава Митраховича

По мнению директора украинского телеканала «НАШ» Владимира Грановского, США использовали Украину, «разогнав» тему с противостоянием «Северному потоку — 2», чтобы газ поставляли не через Украину, а именно США поставляли газ в Европу.

еще 14 судов которые, предположительно, последуют в Европу «в ожидании окончательных распоряжений».



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