Россия и США 10 января проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации на Украине. Об этом 28 декабря сообщает AFP со ссылкой на Белый дом

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — заявил агентству представитель Совета национальной безопасности США.

По его словам, ожидается, что 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — переговоры представителей России и ОБСЕ.

Россия - Украина - США: итоги года с Рафаэлем Ордуханяном Сергей Лавров рассказал, что Москва сразу после новогодних праздников планирует основной раунд переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием министерства и военных. По словам министра, Россия не выдвигает никаких ультиматумов США, однако о «бесконечной дискуссии» речи быть не может.

В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.